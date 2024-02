Oficial: José Luis Mendilibar substitui Carlos Carvalhal no comando técnico do Olympiacos

O Olympiacos oficializou este domingo a chegada de José Luis Mendilibar, que substitui Carlos Carvalhal no comando técnico da equipa.O treinador espanhol de 62 anos, que deixou o Sevilha em outubro do ano passado, assume as rédeas do emblema grego depois da saída do técnico português que, segundoapurou em tempo oportuno, considerou não existirem condições para dar continuidade ao projeto após a saída do diretor desportivo Pedro Alves.José Luis Mendilibar 'herda' assim um plantel com sete portugueses - David Carmo, Rúben Vezo, André Horta, Chiquinho, João Carvalho, Daniel Podence e Gelson Martins - e que conta ainda com Jovane Cabral, extremo emprestado pelo Sporting.