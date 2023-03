Oficial: Scott Parker deixa Club Brugge após goleada sofrida com o Benfica

?? Scott Parker is niet langer hoofdcoach van Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 8, 2023

O Club Brugge anunciou esta quarta-feira, em comunicado oficial, a saída do treinador Scott Parker.Esta decisão surge um dia depois da formação belga ter sido goleada pelo Benfica na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (1-5) , numa eliminatória que terminou num total de 7-1 a favor das águias.Scott Parker chegou ao Club Brugge em dezembro do ano passado, tendo vencido apenas dois jogos dos doze em que esteve no banco de suplentes."Scott Parker foi anunciado como novo técnico do Club Brugge a 31 de dezembro do ano passado. O ex-internacional inglês, que passou por Fulham e Bournemouth, substituiu Carl Hoefkens. Em 12 partidas, o britânico só conseguir vencer por duas vezes", pode ler-se em comunicado oficial do Brugge.