Olympiacos ataca arbitragem de João Pinheiro: «Descobriu foras de jogo, faltas que não existiram...»

O Olympiacos criticou este domingo, através de um comunicado oficial, a arbitragem de João Pinheiro no dérbi de ontem frente ao Panathinaikos (0-0), onde o árbitro português esteve no centro das atenções por ter, com a ajuda do VAR, anulado um golo à equipa da casa à passagem dos 89 minutos."Agradecemos aos adeptos do Olympiacos pela forma como reagiram a mais uma flagrante alteração de um jogo da nossa equipa.Árbitros em campo e no VAR que controlam cirurgicamente as fases do jogo para nos injustiçarem e favorecerem os nossos adversários! Desta vez descobriram foras de jogo, faltas que não existiram, cartões... Da próxima vez vão encontrar outra coisa!Agora, toda a Grécia sabe o que aconteceu. Continuaremos todos juntos com um sorriso amargo a dar tudo até ao último jogo: os nossos jogadores, o nosso mundo! Somos o Olympiacos e nascemos vencedores!Este campeonato é um dos mais corruptos e depravados de todos os tempos e todos sabem disso, exceto talvez o governo grego".