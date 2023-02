Otamendi e antigos jogadores do clube: argentinos revelam estratégia do River Plate para o futuro

O 'Olé' revela, esta quarta-feira, a estratégia do River Plate para o futuro, assegurando que os argentinos planeiam 'atacar' jogadores que já representaram o clube e que outrora deixaram boas memórias. No entanto, continua a haver uma exceção entre esses nomes... Otamendi.O central do Benfica, campeão do Mundo pela Argentina no Qatar, nunca representou o River Plate - formou-se no Vélez - mas continua a ser muito desejado por Jorge Brito . O defesa tem contrato com as águias até ao final da presente temporada, e até pode começar já a negociar com outros clubes, uma vez que daqui a seis meses se torna num jogador livre.O diário argentino aponta ainda a outros jogadores que já representaram o River Plate e que estão na lista dos millonarios: entre esses, incluem-se Ramiro Funes Mori (Cruz Azul), Facundo Medina (Lens), Manuel Lanzini (West Ham), Roberto Pereyra (Udinese), Pity Martínez (companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr), Lucas Alario (Eintracht Frankfurt) ou Sebastián Driussi (Austin).