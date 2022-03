Overmars é o novo diretor técnico do Antuérpia: «O que aconteceu no Ajax não se vai repetir»

Pouco mais de um mês depois de se demitir do Ajax após enviar mensagens inapropriadas a várias funcionárias do clube, Marc Overmars é o novo diretor técnico do Antuérpia. Durante a apresentação, o holandês garantiu que o que aconteceu na sua antiga 'casa' "não se vai repetir"."Prometo que aquilo que aconteceu no Ajax não se vai repetir. Quero deixar esse capítulo para trás o mais depressa possível. Foi uma saída muito triste, mas é preciso superá-la. Há que seguir em frente", começou por dizer, citado pela 'Marca'.Sven Jacques, diretor geral do clube belga, explicou a contratação de Overmars, considerando o incidente passado um "assunto pessoal". "Ouvimos o que ele tinha para dizer e explicámos quem somos e quais são os nossos valores e padrões. Coincide tudo. Também estamos aqui para dar às pessoas uma nova oportunidade, acreditamos que é algo muito importante. O Marc tem de ultrapassar essa página e ter uma nova oportunidade. É isso que defendemos como clube".Questionado sobre se tinha informado o staff feminino do clube, Jacques foi breve. "Não. Trata-se de uma informação geral para toda a gente ficar a saber".