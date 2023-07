Palavras de Ronaldo chegam aos Estados Unidos: «A Liga saudita não é melhor que a Open Cup...»

Saudi League is not better than the @opencup — U.S. Open Cup (@opencup) July 17, 2023

A conta oficial do Twitter da US Open Cup, o equivalente à Taça dos Estados Unidos em futebol, reagiu esta terça-feira às mais recentes declarações de Cristiano Ronaldo, onde o internacional português referiu que o campeonato da Arábia Saudita era "muito melhor" do que o daquele país norte-americano."A Liga saudita não é melhor do que a US Open Cup", pode ler-se na publicação, que já conta com vários comentários que fazem referência a Cristiano Ronaldo."A influência que Ronaldo tem...", "Ronaldo deu-vos alguma relevância" ou "Ronaldo indignou todo um país" são algumas das mensagens que foram deixadas nos comentários e que se podem ler no post.