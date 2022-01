Paulo Bento bate mais um recorde na goleada da Coreia do Sul à Islândia

Paulo Bento não pára de bater recordes e escrever história à frente da seleção da Coreia do Sul. Voltou a fazê-lo na goleada aplicada à Islândia (5-1), este sábado, em jogo de preparação para os últimos quatro jogos de qualificação para o Mundial'2022.





O português, de 52 anos, destronou Guus Hiddink e passou a ser o selecionador responsável pela maior goleada da história da seleção sul coreana frente a uma seleção europeia. O anterior registo máximo vingava desde maio de 2002, há quase 20 anos, quando a seleção asiática, então treinada pelo holandês, venceu a Escócia, por 4-1.A elevar o feito está o facto de esta Coreia de Paulo Bento ter estado privada de algumas das suas principais unidades, como por exemplo Son (Tottenham) ou Hwang Hee-Chan (Wolverhampton).Agora, no próximo dia 21, a Coreia do Sul tem novo jogo de preparação, no caso frente à Moldávia, e Paulo Bento vai igualar o registo dos germânico Uli Stielike, subindo ao segundo lugar do pódio dos treinadores com mais jogos pela seleção asiática: 38.

Mais tarde, dia 27, frente ao Líbano, aí já num jogo de apuramento para o Mundial'2022, o treinador luso fica sozinho no segundo posto e torna-se simultaneamente no selecionador estrangeiro com mais jogos pela Coreia do Sul. No geral, Paulo Bento só ficará atrás de Huh Jung-Moo, sul coreano que digiriu a seleção em 56 diferentes ocasiões.

De qualquer forma, Paulo Bento continua a somar e a 1 de fevereiro tem nova partida de apuramento para o Mundial'2022, sendo certo que, vencendo o Líbano e a Síria, nesses dois próximo jogos, carimba o passaporte da Coreia do Sul para o Catar.

Seria mais uma página dourada para o treinador português nas atuais funções, ele que já detém, desde agosto, o recorde de selecionador com mais anos consecutivos à frente da Coreia do Sul.