«Peço-lhe desculpa e sei que o Robbi faria o mesmo»: a emoção da mulher de Robert Enke

"Não foi o Robbi que se suicidou, foi a doença." A frase é de Teresa Enke e resume aquilo que pensa sobre o fim trágico do marido Robert. Faz hoje precisamente 10 anos que o antigo guarda-redes do Benfica morreu, atirando-se para a frente de um comboio, e a viúva continua mais empenhada do que nunca na sua luta contra a depressão, a doença que vitimou o internacional germânico, então com 32 anos.





No início da semana, em Hannover, no âmbito da estreia mundial de um documentário sobre o guardião - que será emitido esta noite no canal público alemão NRD –, Teresa demonstrou-o, mais uma vez, num período naturalmente difícil para ela. E deixou também uma mensagem ao maquinista do comboio que atropelou o guardião. Leia o texto na íntegra em Record Premium