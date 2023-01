Pepa cita Mandela na despedida do Al-Tai: «Eu nunca perco. Ganho ou aprendo»

Pepa deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais onde se despede do Al-Tai, do qual acabou por sair de forma abrupta ao. Na hora de se "despedir do futebol árabe", o técnico português agracedeu a quem o "fez sentir em casa" e citou Nelson Mandela."Quem me conhece sabe que sempre ambicionei treinar num país estrangeiro. Sempre pensei que sair da zona de conforto, testar a capacidade de adaptação e comunicação em contextos tão diferentes só me podiam fazer crescer enquanto homem e treinador. Tal como disse Nelson Mandela: 'Eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo'", escreveu nas redes sociais."O objetivo inicial que me foi apresentado no clube era assegurar a manutenção, iniciamos o Campeonato de forma empolgante (até à paragem para o Mundial), chegando a atingir o Top-3 da Saudi Pro League. Os jogadores demostraram paixão e entusiasmo com a ideia e a equipa beneficiou disso. Talvez tenhamos elevado em demasia as expectativas no clube. Desde o meu primeiro dia na Arábia Saudita, dediquei-me de alma e coração (como sempre) a um projeto que colocava diversos constrangimentos: língua, cultura, falta de infra-estruturas, planeamento, organização ou falta dela, um desafio tremendo. Mantive sempre o espírito positivo e o sorriso na cara, nas longas viagens, nos estágios, nos treinos, nos jogos, sempre com a intenção de ajudar em tudo para a evolução do futebol árabe", pode ler-se.A terminar, Pepa agradeceu as mensagens que recebeu "de todos os cantos do Mundo" e garantiu sair "com serenidade" e a sentir que fez tudo "para defender os interesses do clube", a quem deixou "os maiores sucessos".