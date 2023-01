Pepa soube que foi demitido do Al Tai... pelo Twitter

Pepa foi, este domingo, demitido do comando técnico do Al Tai , da Arábia Saudita, informação que, sabe, chegou ao treinador através das redes sociais - mais especificamente pelo Twitter -, sem que o próprio tivesse sido contactado pelo clube.Entretanto, o Al Tai anunciou a chegada do romeno Mirel Radoi, que sucede ao técnico português, ex-V. Guimarães.O Al Tai é o atual nono classificado do campeonato saudita, com 18 pontos ao cabo de 14 partidas. A equipa somou apenas uma vitória nos últimos oito encontros.Pepa, recorde-se, realizou 15 jogos pelo clube, onde chegou em julho de 2022.