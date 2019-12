Pochettino e o pós-Tottenham: «Limpar a cabeça, reconstruir-me e voltar a ter motivação»

Mauricio Pochettino quer voltar o mais rapidamente possível ao futebol europeu.no último mês do Tottenham, para, o treinador argentino está no seu país de origem para 'recarregar baterias' depois de "cinco anos e meio incríveis no Tottenham"."Há vários clubes e projetos atraentes para eu dar início. Mas, para já, o mais importante para mim é limpar a minha cabeça depois de cinco anos e meio com o Tottenham. O meu objetivo é ter a habilidade de reconstruir-me e voltar a ter motivação. A minha intenção é voltar a treinar na Europa. É muito difícil para mim imaginar-me num projeto aqui, na Argentina. Contudo, para o bem da minha família, não me recusaria a treinar aqui. Mas aquilo que eu preciso agora é acalmar-me por alguns dias e ver o que acontece", afirmou o técnico argentino, em declarações à 'Fox Sports'.Sem "tempo" para "digerir" o despedimento do Tottenham, Mauricio Pochettino não fecha a porta a um clube argentino, contudo, assegura que o seu objetivo é "voltar à Europa"."Ainda não tive muito tempo para digerir aquilo que aconteceu comigo. A primeira decisão que tomei foi voltar à Argentina, à minha casa e ver a minha família e os meus amigos. Mas espero voltar à Europa e tomar decisões sobre o meu futuro. A minha melhor decisão foi mesmo vir até à Argentina e descansar por dez dias. Com a idade que tenho, não preciso de muito mais para recuperar. Estou disponível para ouvir os projetos que me colocarem à frente", vincou.Relembre-se que Pochettino deixou o Tottenham na 14.ª posição da Premier League, depois de ter levado o clube, na temporada anterior, à final da Liga dos Campeões, e de ter levado o clube londrino sempre ao 'top-4'. Sob o comando de José Mourinho, os spurs já somaram três triunfos consecutivos - dois para o campeonato e um para a Liga dos Campeões - e ascenderam ao 5.º lugar da tabela.