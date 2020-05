Pochettino revela prenda de Mourinho para os filhos deixarem de dormir com pijama do Espanyol

Dentro de campo, sempre rivais; fora dele, cordialidade. José Mourinho e Mauricio Pochettino conhecem-se desde os tempos em que ambos treinavam em Espanha - o português orientava o Real Madrid, o argentino o Espanyol. Ao 'The Guardian', Pochettino recorda agora um episódio que ocorreu na véspera de um jogo entre os dois emblemas quando, na conferência de imprensa, lhe perguntaram sobre uma possível ida para os merengues.





"Os meus filhos dormem com um pijama do Espanyol todas as noites, por isso é-me difícil pensar em mudar de clube", disse Pochettino na altura, revelando agora o que aconteceu no dia seguinte quando Mourinho esperou por ele no Bernabéu. "Deu-me uma garrafa de vinho francês muito bom e dois equipamentos do Real Madrid e disse-me: 'são para os teus filhos vestirem de agora em diante'. Desde então temos mantido uma boa relação", disse.Mas o sonho de rumar ao Real Madrid era... real. Na mesma entrevista, o treinador argentino confessou que imaginava um dia poder ocupar o lugar de Mourinho no Santiago Bernabéu. Mas não só o argentino não assinou pelos merengues, como anos mais tarde viu o português substituí-lo no Tottenham.