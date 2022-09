Pogba descreve assalto em Paris: «Tive medo, dois tipos apontaram-me armas»

O 'Le Monde' revela, esta segunda-feira, parte do testemunho de Paul Pogba à polícia, na sequência do assalto que o francês sofreu no passado mês de março, alegadamente a envolver o grupo que está a ser acusado de extorquir o médio da Juventus, do qual faz parte o seu irmão Mathias "Tive medo. Dois tipos apontaram-me armas. Consequentemente, tendo em conta que estava a ser ameaçado com armas, disse que lhes ia dar o dinheiro. Eles gritaram: 'Cala-te e olha para baixo'. Um deles disse qualquer coisa ao ouvido de Roushdane [um dos suspeitos que já foi identificado]. Quando os que estavam encapuzados saíram, Roushdane disse-me que tinha de pagar, caso contrário todos [a família de Pogba] estariam em perigo", terá dito o jogador às autoridades.Recorde-se que a imprensa italiana avança, esta segunda-feira, que Paul Pogba anda com proteção policial em Turim , uma vez que poderá estar a ser seguido por membros do grupo em questão.