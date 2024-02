Promessa cumprida: Morita marca ao Irão na Taça da Ásia e festeja... à Gyökeres

Hidemasa Morita, médio do Sporting, inaugurou este sábado o marcador no Irão-Japão, jogo dos quartos-de-final da Taça da Ásia, e deu nas vistas depois de ter festejado com a 'famosa' máscara de Viktor Gyökeres, avançado dos leões.Aos 28 minutos, o centrocampista nipónico arrancou em direção à grande área adversária e, com alguma sorte à mistura, bateu Alireza Beiranvand, antigo guarda-redes do Boavista. Na celebração, não esqueceu a promessa que fez nas redes sociais : "Daqui para a frente, este vai ser o meu festejo", escreveu Morita antes do arranque da Taça da Ásia, na legenda de uma fotografia onde aparece a 'imitar' o companheiro.