Prossegue a 'batalha': UEFA não retira sanções aos clubes envolvidos na Superliga

A UEFA decidiu não cumprir a decisão tomada pelo Tribunal Mercantil de Madrid na passada sexta-feira, de ordenar a organização a revogar, com efeito imediato, todos os processos disciplinares contra os clubes envolvidos na Superliga. Citada pelo jornal 'The Times', uma fonte próxima da UEFA afirmou que a organização espera ganhar a disputa pelo processo no Tribunal de Justiça da União Europeia.





Javier Tebas, presidente da liga espanhola, aproveitou uma publicação no seu Twitter para lembrar algumas declarações do juiz encarregue do caso, que referiu que "nenhum dos doze clubes renunciou à competição": "O projeto da Superliga continua com a participação de todos os clubes fundadores sem a renúncia de nenhum deles com efeitos jurídicos. Para tais efeitos, as notícias ou comunicados [de abandono da competição] a que se referem os recorrentes são insuficientes, e, para tais efeitos, imprecisos", assegurou o magistrado.A 'Iusport', publicação espanhola especializada em direito desportivo, clarificou o episódio, sublinhando que "a informação veiculada nos meios de comunicação dos clubes acerca das suas decisões não podem ser ignoradas, mas não têm o mesmo valor que comunicados de imprensa, por exemplo, teriam".