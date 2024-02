Quincy Promes condenado a 6 anos de prisão por tráfico de droga

Quincy Promes, jogador do Spartak Moscovo, foi condenado a 6 anos de prisão por ter importado mais de 1.300 quilos de cocaína, proveniente do Brasil, para a Europa. Opara o holandês, mas, segundo o ‘De Telegraaf’, o tribunal de Amesterdão analisou casos semelhantes em que as penas foram mais pequenas. De acordo com o mesmo jornal, o jogador não compareceu no julgamento e o advogado do futebolista vai recorrer da decisão.Recorde-se que o caso remonta ao início de janeiro de 2020 quando dois lotes com cocaína foram escondidos numa carga de sacos de sal marinho num navio porta-contentores proveniente do Brasil para a Bélgica.Em 2020, o avançado que passou pelo Ajax e Sevilha, foi condenado a um ano e meio de prisão por agressão agravada, na qual terá esfaqueado o primo após uma discussão. O processo ainda não foi resolvido em sede de recurso e não se sabe quando será conhecido o veredicto.