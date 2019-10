Racismo na Bulgária: reveladas imagens de crianças na final da Taça com suásticas no corpo

Os problemas registados no recente Bulgária-Inglaterra, de qualificação para o Campeonato da Europa, ainda estão na memória de todos os amantes do futebol. Os insultos racistas vociferados pelos adeptos búlgaros, em Sofia, foi suficiente para interromper o encontro por duas ocasiões, para além de já ter motivado demissões e a detenção de alguns dos adeptos prevaricadores.

Criança Bulgária Criança Bulgária

E numa altura em que no Velho Continente ainda se dissecava aquilo que sucedeu segunda-feira à noite na Bulgária, surgem novas imagens, de maio de 2018, referentes à final da Taça da Bulgária, entre Slavia e Levski de Sofia.

Nelas surgem duas crianças, afetas ao Levski, com várias inscrições xenófobas no corpo. Desenhos de suásticas e a sigla ACAB [‘All cops are bastards’/’Todos os polícias são ***’] são as mais visíveis nos corpos dos miúdos, que não terão mais de 10 anos.

Criança racista Criança racista

As fotografias divulgadas pela LAP.BG servem para comprovar que a cultura xenófoba está bem enraizada nos adeptos búlgaros e demais grupos de apoio aos clubes.

Encontro para andar à pancada

Ainda no seguimento deste caso, o grupo Lauta Army revelou nas redes sociais que integrantes das claques de Lokomotiv Plovdiv combinaram um duelo com adeptos ingleses, mas estes não terão aparecido para o combate.