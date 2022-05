Renato Paiva despede-se do Independiente del Valle: «Trouxeram-me quando era um desconhecido»

Renato Paiva despediu-se na madrugada desta quinta-feira do Independiente del Valle, clube que representou durante pouco mais de um ano e onde se sagrou campeão no Equador logo na época de estreia. O sentimento do treinador português só poderia ser de gratidão."Tenho um sentimentos de gratidão pelo que este clube fez por mim. Arriscaram em trazer-me para o projeto quando eu era uma pessoa conhecida para o futebol profissional. Orgulhoso de deixar uma marca a nível desportivo. Estaremos ligados à história deste clube porque fomos a primeira equipa técnica a ser campeã nacional e isso é eterno", vincou o técnico em declarações ao programa radiofónico 'Havoline Deportivo'.Renato Paiva irá agora abraçar um desafio no México, ao serviço do Club Léon, tal como Record noticiou No último jogo, o técnico que em Portugal esteve ligado às camadas jovens do Benfica levou o Independiente del Valle a vencer o América Mineiro , garantindo a qualificação para a Taça Sul-Americana.