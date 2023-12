«Respeitem a minha história e respeitem os meus rapazes»: Mourinho desmente eleição do melhor onze de sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho recorreu à sua conta de Instagram para desmentir que tenha feito a eleição do meelhor onze de sempre com quem tinha trabalhado, alegadamente divulgado no podcast de John Obi Mikel que irá para o ar na segunda-feira.

"Nunca fiz isto. Sempre me recusei fazer isto, é impossível para mim fazê-lo e não o fiz. Fake news. Nunca o fiz nem nunca farei. Tive tantos jogadores de topo, mas a coisa mais importante é o que esses jogadores me deram. Deram-me tudo: qualidade, esforço, sangue e alma, estão todos no meu melhor onze. Todos. É por isso que sempre recusei escolher o meu melhor onze. Adoro os meus jogadores, respeito os meus jogadores. Fake news. Por favor, respeitem a minha história e respeitem os meus rapazes", pode ler-se na publicação.