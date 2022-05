Revelados novos dados sobre os planos da mudança de Messi para o Inter Miami

Messi pode rumar ao Estados Unidos em junho de 2023 para jogar ao serviço do Inter Miami da MLS, num negócio com contornos diferentes, tal como explica o jornalista Álex Candal.Segundo a mesma fonte, o argentino comprará 35 por cento do clube - cujo proprietário é David Beckham -, e irá mudar-se aos 36 anos, após disputar uma última época pelo PSG e o Mundial'2022 pela seleção albiceleste.Recorde-se que não é a primeira vez que o nome de Messi é associado a uma mudança para os Estados Unidos Até ao momento, o astro dos parisienses apontou 11 golos e contribuiu com 13 assistências na temporada.