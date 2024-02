Revelados novos detalhes da discussão na seleção coreana: jogador do PSG tentou dar murro a Son

Foram revelados novos detalhes sobre a polémica discussão quee que resultou na lesão de Son, que deslocou o dedo no meio da confusão.Segundo a agência de notícias ‘Yonhap’, citada pelo ‘Daily Mail’, o avançado do Tottenham tentou inicialmente falar com o grupo de jovens jogadores, onde se incluía Lee Kang-in (PSG), que comeram o jantar à pressa para irem jogar ténis de mesa, mas os companheiros de equipa recusaram ouvir o capitão. Son ficou furioso e agarrou o avançado PSG, que lhe tentou dar um murro. Os dois jogadores tiveram de ser afastados.Entretanto, Lee Kang-in já reagiu ao incidente através de um comunicado no Instagram, no qual pediu desculpa aos adeptos pelas suas ações: "Há um artigo que diz que tive uma discussão com o Son antes das meias-finais da Taça da Ásia. Lamentamos desiludir os adeptos que apoiam sempre a nossa seleção. Devia ter estado na linha da frente e ter obedecido aos meus ‘irmãos’, mas lamento por ter mostrado um lado mau aos adeptos do futebol. Peço desculpa. Estou bem ciente do interesse e das expectativas que os adeptos me transmitem. Daqui para a frente vou tentar ajudar os meus ‘irmãos’ mais velhos tornando-me melhor jogador e melhor pessoa", escreveu em sul-coreano.A Federação sul-coreana já confirmou também o sucedido através de um dos seus responsáveis, não revelando, no entanto, se houve contacto físico entre os futebolistas. "Aconteceu quando alguns jovens jogadores subiram para jogar ténis de mesa e outros jogadores mais velhos não gostaram. Os jogadores trocaram algumas palavras e Son lesionou-se no dedo durante o processo", disse à ‘Yonhap’, também citado pelo jornal inglês.Recorde-se que o incidente ocorreu antes da partida das meias-finais da Taça da Ásia, frente à Jordânia, e que ditou a eliminação da Coreia do Sul da competição