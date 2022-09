Richarlison revolta-se contra empresário que chamou "macaco" a Vinícius Jr.: «Disse-lhe que era uma m...»

Richarlison saiu, este sábado, em defesa de Vinícius Jr, assumindo que se revoltou contra Pedro Bravo, empresário espanhol que na sexta-feira proferiu insultos racistas dirigidos ao extremo do Real Madrid . Em declarações à 'ESPN', o avançado do Tottenham frisou mesmo que enviou uma mensagem - que envolvia palavras pouco amigáveis - a Bravo."É uma situação chata. Até enviei mensagem para o homem que disse disparates no programa. Disse-lhe que era uma merda. [Espero] Que ele [Vinícius] se possa divertir em campo, vou estar a torcer para marcar amanhã [hoje, frente ao At. Madrid]. Que a situação se possa resolver o mais rápido possível e não passe despercebida", referiu Richarlison após a goleada do Tottenham diante do Leicester (6-2) Na mesma linha, também Emerson Royal, lateral dos spurs, mostrou apoio a Vinícius Jr.: "Isto está cada vez mais chato. O Neymar levou cartão amarelo por fazer uma comemoração. O golo é o mais importante do futebol, cada um comemora da forma que quiser. Atos de racismo têm de parar para o futebol não se tornar algo chato".Recorde-se que Pedro Bravo já se retratou nas redes sociais, referindo que a sua intenção "não era ofender ninguém", e pedindo desculpa pelo sucedido.