Robert Pires: «Cristiano Ronaldo fazia fintas e os ingleses não gostavam. Era só porrada»

"Cristiano Ronaldo é uma máquina", disse Robert Pires quando Record lhe pediu para falar sobre a seleção portuguesa antes do jogo com a França. E quando o tema foi a Premier League, o luso-francês recordou os duelos entre o seu Arsenal e o Manchester United de CR7.



RECORD - Você viveu grandes temporadas no Arsenal. E continua a ser Invencível, porque mais nenhuma equipa conseguiu terminar a Premier League sem derrotas....





ROBERT PIRES - Essa equipa está na história da Premier League. Arsène Wenger contratou jogadores estrangeiros muito bons, como Bergkamp, Henry, Vieira e essa mistura com jogadores ingleses resultou. A equipa era muito boa, mas também tivemos sorte em conquistar a Premier League sem derrotas.RP - A primeira coisa que pensei quando o vi jogar foi: "Este miúdo tem muita velocidade". Arranca e não se consegue pará-lo. Tinha essa qualidade e era impressionante na altura. Agora, que iria chegar a este nível era difícil dizer porque se transformou numa máquina de ganhar troféus. Ganhou no Manchester United, Real Madrid, Seleção Nacional...RP - Esses jogos eram muito quentinhos. O Cristiano fazia fintas e os ingleses não gostavam. Era só porrada. Não se pode jogar assim frente aos ingleses e não se podia fazer isso no Highbury, a casa do Arsenal. Era só insultos e porrada. No início não aguentou muito bem, era complicado para ele. O futebol em Inglaterra é completamente diferente. Ronaldo aprendeu muito e rápido e depois tornou-se num dos melhores jogadores da Premier League. Para mim, quando se fala do Cristiano Ronaldo, a arte que se deve falar é: golos. Fá-lo perfeitamente. Joga para marcar e ganhar troféus. Volto a dizer que é uma máquina.