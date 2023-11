Royston Drenthe coloca ponto final na carreira aos 36 anos

Royston Drenthe, extremo que em 2007 foi contratatado pelo Real Madrid ao Feyenoord por cerca de 14 milhões de euros, colocou esta sexta-feira, aos 36 anos, um ponto final na carreira.O anúncio foi feito pelo último clube do holandês, o Cossack Boys, e confirmado posteriormente pelo próprio à 'ESPN', que revelou que apesar de não querer ser treinador no futuro, não descarta vir a ocupar um cargo relacionado com o futebol. trabalhar na área da saúde atualmente, Drenthe assumiu ainda que não faltarão atividades para passar o tempo. "O meu foco agora está no trabalho para a televisão. Há alguns projetos novos e divertidos que estão a surgir", referiu.Drenthe foi contratado pelo Real Madrid ao Feyenoord em 2007, na altura como uma das maiores promessas do futebol holandês, aos 20 anos. Desde aí, a sua carreira correu de forma peculiar. Foi emprestado ao Hércules e ao Everton, antes de ficar sem clube em 2012. Desde aí, somou passagens por Reading, Sparta Rotterdam ou Real Murcia, antes de se retirar no futebol amador.