Rúben Ribeiro chora morte de Atsu: «Descansa em paz, irmão. Amo-te»

Rúben Ribeiro, companheiro de equipa de Christian Atsu no Hatayspor, lamentou este sábado a morte do jogador ganês , encontrado hoje sem vida debaixo dos escombros deixados pelos sismos que abalaram a Turquia a 6 de fevereiro."Descansa em paz, irmão. Amo-te", escreveu o português.Refira-se que o Hatayspor também já se despediu de Atsu : "Não te vamos esquecer. Que a paz esteja contigo, pessoa bonita. Não há palavras para descrever a nossa tristeza", pode ler-se numa publicação deixada pelo clube no Twitter.Atsu, recorde-se, estava desaparecido desde o passado dia 6 de fevereiro.