Ryan Gauld: «Gostei de jogar na Europa, vou ouvir quem quiser falar comigo e decidir»

Ryan Gauld assinou pelo Sporting em 2014 e esteve contratualmente ligado ao clube até 2019. Em Portugal, representou ainda V. Setúbal, Aves e Farense antes de se mudar para o Vancouver Whitecaps, equipa da Major League Soccer (MLS, campeonato que junta equipas dos Estados Unidos e Canadá), em 2021. Este ano fez aquele que diz ser um dos melhores da carreira. Nesta entrevista a Record, o jogador escocês, de 27 anos, fala do futuro (o contrato termina em dezembro de 2024) e das saudades que tem de Portugal e do futebol português.RG - Vamos ver. Estou no último ano e ainda não falámos. Gosto do clube e da cidade, mas depende do que querem e oferecem. Mas também gostei de jogar na Europa e vou ouvir quem quiser falar comigo e decidir.RG - Não, não recebi nada porque ainda tinha um ano e meio no contrato. Por isso estava focado em jogar e ajudar o clube e vai ser a mesma coisa no próximo ano. Tenho contrato e não vou pensar muito no futuro e sim como posso ajudar o clube.