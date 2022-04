Salvio e o incidente com Magali Aravena: «Só queria ir embora dali e não ter contacto com ela»

Eduardo Salvio confessou esta quinta-feira, em conversa com Luli Fernández do 'Canal 13', estação televisiva argentina, como se sente na sequência do incidente em que está acusado de atropelar a sua mulher, Magali Aravena "Estás a perguntar-me como me sinto?", começou por questionar Salvio numa troca de mensagens, também revelada pelo 'Olé'.E prosseguiu: "Sinto-me mal pelo que aconteceu. Não procurei aquilo, só queria ir embora dali e não ter contacto com ela. Nem vi se ela caiu ou se se magoou enquanto agarrava o puxador da porta, ao mesmo tempo que eu saía com o carro", esclareceu o argentino.Recorde-se que Magali Aravena acusou Salvio de a querer "matar por causa de uma gaja" , afirmando que jamais lhe quis bater. Salvio está proibido de estar a menos de 300 metros da alegada vítima , de sair da Argentina sem autorização prévia e ainda de conduzir durante um mês.