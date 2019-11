«Se vencer a Libertadores, Jorge Jesus vai para o Barcelona»

Carlos Padrão, amigo de longa data de Jorge Jesus, acredita que o treinador do Flamengo vai dar o salto se vencer o River Plate no sábado e conquistar a Taça Libertadores. "Se ganhar, assina pelo Barcelona, disso estou certo", atirou Padrão, antigo guarda-redes do FC Porto e ex-colega de JJ nas décadas de 70 e 80, em clubes como U. Leiria e V. Setúbal."Ele adora os desafios e acima de tudo é um génio que desperta paixões e ódios. Não tem medo. No futebol do Brasil há um antes e um depois de Jesus", acrescentou Padrão, em declarações à Agência EFE.Já Octávio Machado sublinhou que Jesus esteve muito perto de rumar ao Barcelona em 2015: "ele é que ia ser o treinador, mas Laporta não ganhou as eleições...""Fez coisas que mais ninguém fazia no futebol mundial, como a defesa à zona. Já existiam marcações homem a homem, defesas mistas mas nunca uma zona absoluta", rematou.