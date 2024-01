Silêncio nas redes sociais: 15 horas depois... Messi ainda não agradeceu prémio 'The Best'

Contra todas as expectativas, Messi conquistou o The Best , prémio de melhor jogador do mundo, relegando o super favorito Haaland e Mbappé para os restantes lugares do pódio. O argentino obteve 48 pontos (somados a partir da votação dos capitães das seleções, selecionadores, jornalistas e fãs), tantos quantos o norueguês, sendo o desempate realizado através do número de vezes em que cada um deles foi escolhido em primeiro lugar pelos capitães (107-64). O francês, esse, terminou no terceiro lugar com 35 pontos.Caricato foi o facto de nenhum dos três finalistas ter comparecido na polémica gala. Leo não esteve lá, não designou nenhum representante, nem enviou sequer uma mensagem alusiva ao triunfo e hoje, passadas mais de 15 horas da entrega do prémio - que ficou nas mãos de Thierry Henry, apresentador da gala da FIFA -, Messi ainda não se pronunciou nas redes sociais... ou em qualquer outro meio!Recorde-se que o argentino tornou-se o primeiro jogador a arrecadar três vezes o The Best, juntando o de 2023 aos de 2019 e 2022.