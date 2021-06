Sneijder elogia Onana e atira: «Vê-lo no Arsenal? Vejo-o mais no Real Madrid ou Barcelona»

Depois de ver a sua suspensão reduzida de 12 para nove meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto, após ter acusado positivo num teste antidoping, André Onana, guarda-redes do Ajax, continua a ver o seu nome associado a uma transferência para grandes clubes europeus. O camaronês, que termina contrato com a equipa holandesa em 2022, tem de decidir o seu futuro, uma vez que Arsenal e Dortmund já demonstraram interesse pelo jogador.





Em declarações ao site holandês 'Voetbalprimeur', Wesley Sneijder, histórico médio do Inter e do Real Madrid, acredita que Onana devia sair da Holanda: "Espero que se vá embora. Acho que é um grande guarda-redes, top europeu de certeza. Preferia não o ver no Arsenal. Acho que é um clube fantástico, mas caiu muito de rendimento nos últimos anos. Prefiro vê-lo a jogar pelo Real Madrid ou pelo Barcelona, é onde o vejo mais", afirmou.Relativamente à suspensão do guardião, Sneijder revelou tratar-se de um "absurdo": "Se podem reduzir a sentença por três meses, porque não podem reduzir por seis? Acho um absurdo! Deixem-no começar a preparar-se, já perdeu muitos meses", rematou.Recorde-se que Onana já revelou não ter consumido qualquer tipo de substância proibida, dizendo que se tratou, por engano, de um comprimido para a dor de cabeça que era da sua mulher.