Stoichkov critica Golden Boy de Bellingham: «Gostaria de saber o que ganhou... Nada!»

Hristo Stoichkov, antigo futebolista búlgaro, deu uma entrevista à 'Tuttosport' na qual criticou a atribuição do prémio Golden Boy 2023 a Jude Bellingham, que se transferiu do Borussia Dortmund para o Real Madrid no início da temporada."Não discuto o valor de Bellingham, é um dos melhores talentos do mundo: tem muita classe e muito cérebro. Para mim é uma mistura entre Laudrup, Kaká e o primeiro Pogba, o futuro é seu. Lutará com Mbappé e Halland para a próxima Bola de Ouro, mas gostaria de saber o que ganhou em 2023 entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid. Nada…", começou por dizer o antigo jogador do Barcelona.E prosseguiu, continuando ao ataque: "Que sucessos é que lhe trouxeram todos estes golos pelo Real Madrid? Sabes bem o que diria o meu amigo Mourinho sobre os 'títulos'… Devemos falar sobre como acabou a última Bundesliga? O Borussia Dortmund tinha uma vantagem de dois pontos sobre o Bayern quando faltavam 90 minutos para a final do campeonato. Eles jogavam em casa contra o Mainz, enquanto o Bayern jogava em Colónia, e o que se passou a 5 minutos do final? Tuchel colocou o Musiala dentro de campo que na reta final marcou o 3-2 para o Bayern enquanto o Borussia não foi além de um empate a dois golos em casa e disse adeus ao título pela diferença de golos…".Questionado sobre quem na sua opinião merecia o prémio em vez de Bellingham, Stoichkov foi claro: "Uma vez que Gavi não era elegível por causa do regulamento, eu daria o prémio ao Musiala (Bayern) ou ao Baldé (Barcelona)".Recorde-se que o internacional inglês conquistou o galardão, que é atribuído também pela 'Tuttosport', de forma clara, com 97% dos votos de um total de 50 jornalistas europeus, amealhando 485 pontos de um total de 500.