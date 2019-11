Sucedem-se os escândalos na família de Maradona: El Pibe diz agora que vai deserdar as filhas

Diego Armando Maradona não tem uma vida familiar fácil. O antigo astro argentino sentiu-se na obrigação de vir a público dizer que não está a morrer, depois de uma das filhas ter deixado uma enigmática mensagem no Instagram, dando a entender que El Pibe estaria doente. O atual técnico do Gimnasia de La Plata deixou uma garantia: vai deserdá-las e doar tudo o que amelhou na vida!Maradona foi casado com Claudia Villafañe, a mãe das filhas mais velhas, que mais tarde acusou de, além de. As filhas tomaram o partido da mãe e a relação delas com Diego nos últimos anos não tem sido difícil.Aliás, o argentino não teve uma relação fácil com as mulheres que passaram pela sua vida. Depois de se separar de Claudia juntou-se sucessivamente com Cristiana Sinagra, mãe de Diego Jr; Valeria Sabalain, mãe de Jana, e Verónica Ojeda. Com esta última teve um filho em fevereiro de 2013, mas a relação também não foi fácil. As discussões acabaram com umaa impedi-lo de ver o menino, Diego Fernando.Mais recentemente, El Pibe apaixonou-se por Rocío Oliva. A modelo, agora com 29 anos,que ele lhe tinha comprado depois de uma violenta discussão, que nasceu do facto de a jovem ter dito na televisão que Diego estaria disposto a ter com ela "uma relação aberta".As filhas, entretanto, mantinham a distância e não o deixavam entrar nas suas vidas, nem na do neto mais velho. Quando fez 56 anos, Diego publicou umanas redes sociais: "Enviei seis bilhetes de avião para os meus cinco filhos e o meu neto. Vieram a Jana e o Dieguito. As outras passagens eram para Dalma, Gianinna e Benjamín [o neto]. Acabei o aniversário de forma genial mas sem dúvida que esperava uma mensagem por Whatsapp ou um vídeo de Dalma, Gianinna e do meu Babu, que é o Benjamín. Não recebi nada."Mais recentemente Dalma e Gianinna mostraram querer aproximar-se do pai edo Gimnasia de La Plata.Gianinna publicou uma enternecedora mensagem no dia do 59.º aniversário do pai, a 30 de outubro deste ano, partilhando uma fotografia a preto e branco com o pai.E foi a mesma Gianinna que deixou nas stories do Instagram, há poucos dias, uma mensagem dando a entender que Maradona estaria muito doente. "Ele não está a morrer porque o corpo dele decidiu assim, ele está a matar-se por dentro e não tem consciência disso", escreveu. "Eu não acredito nos parâmetros do que é normal, mas isto está longe da realidade do que ele merece. Rezem por ele. Por favor! Obrigada!"Esta publicação alarmou o mundo do futebol e El Pibe reagiuem que não só garante estar bem, como assegura que vai deserdar as filhas. "Quero dizer-vos que não estou a morrer, de forma alguma. Estou calmo porque estou a trabalhar. Doeu-me muitíssimo perder com o Estudiantes mas não sei o que quis dizer a Gianinna ou o que interpretará", começou por dizer que Maradona. "Não lhes vou deixar nada! Vou doar. Tudo o que consegui na vida irei doar."