Tebas ataca presidente do PSG: «Deixa-te de aldrabices que só f... o futebol»

Javier Tebas voltou a deixar, à 'Europa Press', muitas críticas a Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, na sequência da renovação de contrato de Mbappé pelos parisienses, considerando que o catari não está sujeito ao fairplay financeiro e "pode fazer o que quiser"."Não vou responder ao presidente da Liga francesa. Não vamos permitir que um clube europeu rompa o ecossistema do futebol europeu. São dados económicos objetivos. Vão até aos 600 milhões [de euros] de massa salarial com perdas de 300 M€. E mesmo assim renovam com Mbappé", começou por dizer o presidente da LaLiga.E prosseguiu: "É impossível. Já contratámos advogados franceses para denunciarem a situação aos tribunais. É uma situação que nos parece incrível. Este senhor pode fazer o que quiser porque a UEFA tem muita dependência económica dele. Digam o que disserem, estou a avisá-los que isto é o que é preciso fazer para defender o futebol europeu. Já sabem como sou. Nasser, deixa-te de aldrabices que só f... o futebol. És tão perigoso como o projeto da Superliga", rematou.Recorde-se que Vincent Labrune, presidente da Liga francesa, visou recentemente a falta de competitividade da LaLiga , frisando que "apenas três clubes ganharam" a competição em 18 anos.