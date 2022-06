Tebas 'dispara' para todo o lado e avança com queixas contra PSG, Man. City e Juventus

Javier Tebas, presidente da LaLiga, continua a 'disparar' para todo o lado e, segundo explica esta sexta-feira o 'AS', depois de ter apresentado queixas à UEFA contra Manchester City e Juventus, planeia avançar com uma terceira, visando o PSG.De acordo com a mesma fonte, o fairplay financeiro está no centro de duas destas denúncias. Aliás, Tebas fez questão de sublinhar isso mesmo no evento 'Pro Foro Industria y Deporte' onde, relativamente à contratação de Haaland por parte dos citizens, atirou: "Gostava de saber como é que fizeram essa operação. Raiola pedia uma comissão enorme...".A queixa contra o PSG - a única que ainda não foi oficializada e que está relacionada à renovação de Mbappé, frisa o 'AS' - deverá avançar dentro dos mesmos moldes e, tal como explicou Tebas, tem por base o "escândalo que um clube como o PSG, que na temporada passada perdeu mais de 220 milhões de euros e já acumula perdas de 700 M€ nas últimas épocas, fez num acordo destas caraterísticas".O caso da Juventus é diferente e, explica o jornal espanhol, tem por base "uma investigação iniciada em Itália no passado mês de novembro contra os bianconeri, onde o Ministério Público acusa o emblema de conseguir ganhos de capital fictício em algumas transferências".Recorde-se que Tebas deixou, na passada terça-feira, muitas críticas a Nasser Al-Khelaïfi , presidente do PSG, garantindo que a UEFA é "economicamente dependente" do dirigente catari.