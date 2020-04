Teo Gutiérrez lembrou o episódio da arma no balneário... que afinal não existia

A história da arma 'sacada' em pleno balneário já tem oito anos e marcou para sempre a carreira de Teo Gutiérrez, pese embora os anos seguintes até terem colocado o avançado em bom plano internacional. O episódio, ocorrido quando o ex-Sporting atuava no Racing Avellaneda, deu muito que falar, mas o que parece, segundo o colombiano... não havia arma nenhuma! Pelo menos foi isso que o próprio garantiu esta quarta-feira em declarações à FOX Sports.

"Foi uma loucura. Nesse dia não aconteceu nada para lá da expulsão. Disse ao árbitro para não ser 'cagão' e expulsou-me. A arma não a encontraram, é mentira. Não a encontraram e não a vão encontrar, porque não havia arma nenhuma. O plantel estava mal desde a saída do Russo. Havia o grupo do Saja, do Licht e eu andava só com os roupeiros. Era amigo de todos, mas andava muito com o Iván Pillud. Não estávamos unidos", começou por apontar o colombiano."Se te apontam o dedo e dizem que a culpa é tua, tens de te defender. Nesse momento, quando estou quieto, o roupeiro segura-me e o Saja vem para dar um murro no Gio [Giovanni Moreno]. Quando o atacaram, ele não se defendeu e passei-me. O Saja pegou-se com o Gio e acabei por 'explodir'. Atacou-o pelas costas e aqui começou tudo, com muitos empurrões. Dá-me pena saber que depois o Coco [Basile] saiu por causa disso", concluiu o dianteiro, lembrando a revelação recentemente feita pelo técnico de então