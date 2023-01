Treinador do Anderlecht nega discussão com Fábio Silva mas confirma: «Estamos a trabalhar na sua saída»

Depois de o jornal 'Het Laatste Niews' ter dado conta de uma discussão entre Fábio Silva e o treinador Brian Riemer , que ditaria a saída do avançado português do Anderlecht este mês, o técnico veio esclarecer que o clube belga "está a trabalhar para terminar o empréstimo" do jogador mais cedo, mas negou qualquer desentendimento entre os dois."Estamos a trabalhar com o Wolverhampton na saída de Fábio Silva, a quem demos alguns dias de folga para colocar tudo em ordem. Não sei para onde irá", começou por dizer Brian Riemer, citado pelo site 'Walfoot', acrescentando: "Ontem falei com Fábio ao telefone durante cerca de 20 minutos. A história de que discutimos é mentira. Espero que ele tenha a oportunidade de responder a estas questões, mas devem saber que nem o Anderlecht nem eu queremos continuar com Fábio. É uma decisão dele, relacionada com as suas ambições. Quer outra coisa para o futuro."Apesar de não ter negativo a apontar, o técnico do emblema belga contou que o avançado não tem tido a melhor atitude nos treinos. "Não tenho nada de negativo a dizer sobre Fábio desde que cheguei. Só vi um menino sorridente e simpático. Não há nenhum conflito ou rancor neste caso. É uma decisão dele, têm de lhe perguntar. Não houve qualquer tensão nos treinos. Penso que ele tem estado feliz aqui, o nosso estilo de jogo é parecido com o dele, mas preciso de jogadores que estejam envolvidos a 100% e ele não estava. Obviamente que isso é mais provável de acontecer com jogadores que estejam emprestados do que com aqueles que assinaram, não o posso negar", afirmou.De acordo com o 'Walfoot', o avançado português vai prosseguir carreira nos holandeses do PSV, que já terão mesmo acordo com o Wolverhampton.