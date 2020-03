«Tudo o que eu queria era droga»: ex-jogador recorda passado e explica queda de Ronaldinho

Ronaldinho faz este sábado 40 anos. Está preso no Paraguai assim como o seu irmão, Roberto Assis. Craque nos relvados, o brasileiro caiu em desgraça. Walter Casagrande, antigo camisola 10 da seleção brasileira, não tem dúvidas de quem é o principal responsável por esta situação.





"Ronaldinho foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Em campo, fazia sempre as escolhas certas, mas quando parou, começou a fazer as erradas. Deixou a vida inteira na mão do Assis. Não dá para entender essa escolha. Chega a ser burrice. É muito difícil de aceitar", disse ao GloboEsporte.com.Walter Casagrande lamentou que Ronaldinho tenha acabado a carreira demasiado cedo. "Fez muitas festas sem responsabilidade. Eu também tive dificuldades quando parei. Tudo que eu queria era droga. Também me perdi mas recuperei e estou até hoje a trabalhar", acrescentou.O Ministério Público do Paraguai desconfia Ronaldinho e o irmão possam estar envolvidos noutros crimes, além da utilização de passaportes falsos, pelo qual foram detidos. Por isso, alega que Ronaldinho e Assis têm de continuar presos, de modo a evitar uma eventual fuga.Depois de ser detido Ronaldinho tentou voltar ao Brasil mas voltou a ser preso pelas autoridades. Desde então tem-se adaptado melhor do era esperado ao 'estatuto' de recluso e até participou num torneio de futebol entre os presidiários