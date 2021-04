há 5 min 13:55

Giorgio Marchetti apresenta o novo modelo da Champions

"O modelo será replicado nas três competições, sendo que na Liga Europa há 8 jornadas e na Conference League 6 jornadas. Deixam de haver repescagens e as equipas eliminadas da Champions, deixam de ir para Liga Europa. Como a Champions tem mais jogos, vai ter duas semanas em que jogará também à quinta-feira, com 36 equipas em cada uma das três provas. Na Liga Europa e Conference League estão ainda sob análise, com a possibilidade de existir uma final four, em vez das meias-finais a duas mãos, bem como a possibilidades de acabar com sorteios para oitavos de final, podendo fazer emparelhamentos pelo ranking."