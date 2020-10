UEFA permite estádios com lotação máxima de 30%

O Comité Executivo da UEFA aprovou esta quinta-feira o regresso do público aos estádios com lotação máxima de 30% nos recintos, ainda quye mediante aprovação das autoridades de cada país.

A medida, explica a UEFA em comunicado, surge após o "sucesso" da experiência realizada há poucos dias na Supertaça Europeia, em Budapeste (Hungria), e irá arrancar já na próxima semana nos encontros das seleções nacionais.





"A Supertaça Europeia demonstrou que é possível os adeptos assistirem aos jogos de futebol colocando a saúde e segurança em primeiro lugar com medidas atenuantes. A partida também demonstrou a aceitação dos adeptos por medidas sanitárias preventivas e disponibilidade para segui-las e comportarem-se de acordo com as mesmas", explica a UEFA.Na mesma nota, o organismo refere que "o distanciamento social será obrigatório para os espectadores e haverá medidas de precaução adicionais, como o uso de máscaras", algo que "deve ser implementado de acordo com os regulamentos locais".Recorde-se que já havia sido anunciado, terça-feira, que os duelos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia iriam ter público