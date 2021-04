UEFA prepara contra-ataque com 'bazuca' que pode chegar aos 7 mil milhões de euros

A 'RMC Sport' adianta esta terça-feira que a UEFA já está a preparar uma espécie de contra-ataque financeiro à Superliga Europeia. De acordo com o jornal francês, o organismo que rege o futebol europeu está em negociações com um fundo de investimento inglês, que deverá avançar com uma linha de crédito no valor inicial de 4,5 mil milhões de euros, com possibilidade de subir para os 7 mil milhões.





Recorde-se que, de acordo com o comunicado de lançamento da Superliga, os fundadores irão receber só pela participação na nova prova um valor a rondar os 350 milhões de euros, aos quais se juntarão depois os restantes oriundos da prestação desportiva, patrocínios e direitos desportivos - saiba mais sobre a distribuição de lucros AQUI . A prova recebeu um investimento inicial de 4 mil milhões de euros da JP Morgan e os fundadores esperam que a mesma possa vir a gerar receitas de 10 mil milhões de euros.Na atual Liga dos Campeões, o vencedor arrecada cerca de 80 milhões pela via desportiva, fora os restantes proveitos. Em 2019/20, por exemplo, a UEFA distribuiu pelos 32 participantes um total de 1,95 mil milhões de euros.