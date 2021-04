UEFA suspende Kudela por 10 jogos devido a "comportamento racista"

A UEFA suspendeu Ondrej Kudela, jogador do Slavia Praga, por 10 jogos devido a "comportamento racista" e Glen Kamara, do Glasgow Rangers, por três encontros por "agredir outro jogador".





Em causa estão insultos de teor racista que Kudela terá proferido ao ouvido de Kamara , no jogo da Liga Europa entre as duas equipas. O jogador do Glasgow Rangers reagiu de imediato e denunciou o facto "deliberado e premeditado" à equipa de arbitragem e aos seus companheiros.Kudela e o Slavia Praga negaram as acusações e o clube disse mesmo que, já depois do encontro, o seu atleta foi agredido com vários murros na cabeça por parte de Kamara, sob o olhar do treinador Steven Gerrard e de representantes da UEFA."Sinto raiva. Conheço o Glen e confio nele a 100%. O jogador do Slavia causou isto e algo deve ser decidido rapidamente, mas isso está acima de mim. Mas aconteça o que acontecer, estou ao lado de Glen", disse o treinador do Rangers, Steven Gerrard, logo após o fim do jogo, e depois de pedir explicações ao homólogo do Slavia, Jindrich Tripisovsky.Kudera esclareceu que o seu comentário foi uma reação às entradas mais duras que os atletas do Rangers estavam a protagonizar, que resultaram em duas expulsões.