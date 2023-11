Ugarte arrependido após gesto obsceno que indignou Messi: «Sou um animal»

O médio Manuel Ugarte concedeu uma entrevista à rádio uruguaia 'Sport890' onde se mostrou arrependido pelo polémico gesto obsceno protagonizado para com Rodrigo De Paul na partida de sexta-feira em que o Uruguai ganhou à Argentina por 2-0 , a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial'2026."Quando vi o gesto disse: 'Sou um animal'. Acontece que a partida foi tremenda e nem me dei conta do gesto que fiz. Na verdade, continuei a jogar sem pensar nisso", começou por dizer Ugarte, prosseguindo: "Quando me disseram que um gesto meu se tinha tormado viral eu nem estava a perceber. Depois vi o lance e quis morrer. Não foi bonito", completou.Recorde-se que a atitude do jogador uruguaio de 22 anos foi alvo de bastantes críticas a nível internacional, inclusivamente do astro argentino Lionel Messi que comentou a situação logo após o fim da partida. "Prefiro não dizer o que penso, mas esta gente tem de aprender a respeitar os mais velhos. Este clássico sempre foi duro e intenso, mas sempre houve respeito", referiu o oito vezes Bola de Ouro.