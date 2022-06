Uli Hoeness ataca Barcelona: «O juiz da bancarrota à porta e eles a fazerem ofertas de milhões»

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique, voltou a deixar muitas críticas à postura do Barcelona no mercado de verão, referindo que se os catalães atuassem na Alemanha, já estariam na bancarrota "há muito tempo"."O Barcelona quer contratar Lewandowski quando, há seis meses, tinha uma dívida de mil milhões de euros. Se fosse na Alemanha já estariam na bancarrota há muito tempo. O juiz da bancarrota está à porta e eles continuam a fazer ofertas de milhões de euros por um jogador do Bayern Munique...", referiu o alemão, citado pelo 'The Mirror', antes de abordar a contratação de Sadio Mané, extremo senegalês que trocou o Liverpool pelo clube bávaro "A nossa posição é clara: Lewandowski tem contrato até ao verão de 2023. Contratámos Sadio Mané para aumentar a competição dentro da nossa equipa. Queremos reforçar a luta pelas várias posições. A contratação de Mané vai baralhar as cartas para todos os outros jogadores mais ofensivos. Nunca pensámos em deixar sair alguém quando o contratámos", garantiu.