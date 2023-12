Umas atrás das outras: Teo Gutiérrez perde a cabeça e dá soco a cunhado em jogo na Colômbia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diario Ole´ (@diario.ole)

Teo Gutiérrez ainda mal saiu de uma confusão... e já está noutra! Duas semanas depois de ter sido suspenso por quatro jogos e multado num milhão de pesos colombianos (259 euros) por ter dado duas palmas no rabo a uma funcionária do Deportes Tolima, o ex-jogador do Sporting, agora no Deportivo Cali, foi filmado ao soco com o cunhado num jogo (que era suposto ser...) entre amigos.As imagens divulgadas pelo 'Olé' mostram uma partida de futebol num 'pelado' em Barranquilla e, após uma discussão, Gutiérrez envolve-se à pancadaria com o cunhado tendo de ser acalmado pelos outros jogadores.