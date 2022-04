Universo do futebol solidário com Louis Van Gaal

A UEFA, antigos clubes e futebolistas manifestaram esta segunda-feira solidariedade para com o selecionador holandês, Louis Van Gaal, o qual revelou no domingo estar a sofrer com um tipo agressivo de cancro na próstata.

O organismo que superintende o desporto-rei na Europa publicou uma mensagem endereçando os "melhores desejos" ao treinador, "em nome de toda a comunidade futebolística europeia".

"Todo o nosso apoio e solidariedade", declarou o clube catalão FC Barcelona, que Van Gaal orientou entre 1997 e 2003. "Desejamos que tenha uma recuperação rápida e total", lia-se.

Os ingleses do Manchester United, que o técnico representou entre 2014 e 2016, enviaram "força e coragem", tal como os alemães do Bayern Munique, no qual Van Gaal esteve de 2009 a 2011, destacando a "forte personalidade" do treinador.

"Muita força, mister. Todo o meu apoio", declarou o antigo internacional espanhol Andrés Iniesta.

O Real Madrid também mostrou publicamente "apoio e carinho" a Van Gaal, sublinhando que "a força que sempre demonstrou perante os desafios vão fazê-lo superar esta adversidade".

Numa entrevista à televisão neerlandesa RTL, Van Gaal adiantou já ter realizado 25 sessões de radioterapia e que os jogadores não sabiam da doença, pois realizava os tratamentos à noite, já depois dos treinos.

Van Gaal explicou que pensou se haveria de contar às pessoas com que trabalha que estava doente, mas acabou por adiar essa comunicação, porque isso iria afetá-las, pelo que apenas disse aos "amigos e familiares".

Apesar da doença, Van Gaal garantiu que a sua intenção é manter-se como selecionador dos Países Baixos no Mundial'2022, no Qatar, no qual está integrado no grupo A, juntamente com o país anfitrião, o Equador e o Senegal.