Uruguai bate Bolívia na estreia internacional de Ugarte

O Uruguai recebeu e venceu a Bolívia (4-2), este domingo em Montevideo, em partida válida pela qualificação para o Mundial'2022. Destaque para a estreia pela seleção celeste de Manuel Ugarte, médio do Sporting, que entrou aos 70 minutos para render Matias Vecino.





Em jogo dominado pela equipa da casa, foi Arrascaeta, jogador do Flamengo, que abriu o marcador logo aos 15'. Valverde, Agustin Alvarez e o mesmo Arrascaeta, agora de penálti, foram os autores dos golos celestes, enquanto Marcelo Moreno bisou do lado da Bolívia.Recorde-se que a jornada ficou marcada pela polémica no Brasil-Argentina, que foi interrompido pelas autoridades sanitárias canarinhas O Uruguai, que ocupa o 4º lugar do grupo sul americano de qualificação para o Mundial'2022, disputa o encontro seguinte na próxima quinta-feira, dia 9, frente ao Equador.