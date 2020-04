Valdano sobre Ronaldinho: «Uma coisa é ser tonto e outra é ser delinquente»

Jorge Valdano saiu a público para defender Ronaldinho, sublinhando que devem deixar o antigo futebolista "em paz". Num artigo escrito para o 'El País', o campeão do Mundo pela Argentina em 1986 abordou as últimas peripécias do brasileiro no Paraguai.





"Como acontece com tantos futebolistas brasileiros, para ele a vida sempre foi uma festa e o futebol, um jogo em que a vida se exagera, foi uma festa ao quadrado. Ronaldinho passou as últimas semanas na prisão, situação que nos permitiria dormir muito mais tranquilos face à evidente perigosidade social. Se o nível de deliquência média fosse o de Ronaldinho, o Mundo inteiro deveria estar na prisão. Uma coisa é ser tonto e outra é ser delinquente", defendeu Valdano, que terminou carreira no Real Madrid, vincando mais a ideia."O único lugar em que Ronaldinho se comportou como um insubordiano foi dentro das quatro linhas. Há os jogadores monótonos que jogam uma e outra vez o mesmo jogo e há outros que não fazem duas jogadas iguais nem por coincidência", afirmou Valdano.A prisão da qual saiu em Asunción após pagar uma fiança de 1,4 milhões de euros serviu de metáfora para o argentino. "Ronaldinho na prisão é a metáfora de um futebol cada vez menos livre. Os treinadores quiseram controlar o jogo: homogeneizá-lo, tornando simétrico, sistematizando-o, todas as palavras complexas que usaram para, efetivamente, complicar o futebol. O que ajuda a que o jogo não seja aborrecido é o talento que renova o empolgamento", garantiu.