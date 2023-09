Van Basten exige medidas após caos no Ajax-Feyenoord: «Parem o futebol profissional na Holanda»

Polícia usa cavalos para dispersar adeptos de Ajax e Feyenoord no exterior do estádio Polícia usa cavalos para dispersar adeptos de Ajax e Feyenoord no exterior do estádio

Marco van Basten condenou, em declarações à 'Ziggo Sport', o comportamento dos adeptos do Ajax no jogo deste domingo frente ao Feyenoord, que foi suspenso aos 55 minutos depois de terem sido atirados vários objetos e tochas para o relvado . O antigo avançado considerou o momento inaceitável e até foi mais longe, pedindo para que se parasse com o futebol profissional na Holanda."Se eu tenho uma solução? Não, não tenho. Parem o futebol profissional na Holanda. Apenas parem. Sim, estou a falar a sério. Esta foi uma ação deliberada. As pessoas fazem isto deliberadamente. Têm um propósito. É algo que não está certo. Se não nos conseguimos comportar de maneira normal nos estádios, talvez devêssemos parar. E estádios vazios não são uma opção, durante a pandemia vimos que isto não tem nada a ver com futebol", lamentou.E prosseguiu: "Se isto é algo tão importante, os políticos deveriam reconhecê-lo como um problema. É algo que não pode ser possível, certo? É uma loucura e algo que me deixa desanimado. Fiquei feliz com o fim da pandemia, mas desde então temos de lidar com esta miséria quase todas as semanas. As pessoas que fizeram isto, fizeram-no com inteligência. A política também não está preparada para intervir, todos pensam que dá demasiado trabalho. Em Inglaterra isto é feito de maneira séria, e daí existirem menos problemas. Parar um jogo destes por causa de um copo vazio no relvado é um absurdo, mas parar deliberadamente com tochas e fogos de artifício é muito triste", concluiu.Refira-se que já no exterior do estádio, a polícia foi obrigada a usar cavalos para dispersar os adeptos , que continuaram em confrontos. Na altura em que o encontro foi suspenso, o Feyenoord vencia por 3-0.