«Vão todos cair, um a um! Irão pagar por isso, seus ratos»: família de Maradona deixa ameaça

Com estreia global marcada para dia 29 de outubro, a série 'Maradona: Conquista de um Sonho' já está a causar polémica. O avançado argentino Daniel Osvaldo, namorado de Gianinna Maradona, e a família de 'El Pibe' mostraram-se revoltados, nas redes sociais, pela utilização ilegal dos direitos de imagem do ex-jogador, e prometeram tomar medidas judiciais a quem desobedecer à ordem.





"Eu não sei quem és, mas se distribuis essa merda, não és boa pessoa. Vocês vão todos cair, um a um! Vão pagar por isso, seus ratos", partilhou Osvaldo numa história de Instagram, em resposta a uma mensagem que recebeu com a data oficial da estreia da produção.Segundo o 'Olé', horas antes, a família do antigo astro argentino já tinha lançado um comunicado onde se referia, precisamente, aos direitos de imagem de Maradona, garantindo "agir judicialmente" contra quem violasse a norma."Caros amigos. Estamos impressionados com o facto de várias pessoas não autorizadas estarem a tentar comercializar os direitos de imagem e o nome de Diego Maradona. Isso não é permitido pelos seus herdeiros. Alertamos que qualquer violação ou desconhecimento das leis estará sujeita a ações judiciais perante os tribunais competentes. Para qualquer atividade ou utilização de direitos relacionados com a imagem e o nome de Diego Maradona, deverá contactar-nos. Estamos a trabalhar em vários projetos que anunciaremos muito em breve".Recorde-se que a família de 'El Pibe' já mostrou ser contra a série e um dos advogados chegou mesmo a processar a Amazon Prime Video por colocar o ex-jogador no papel de vilão.