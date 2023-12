Vertonghen admite ter sofrido problema de saúde mental: «Adormecia em qualquer lado...»

Para lá de ter falado dos problemas físicos que enfrentou ao longo da sua carreira , Jan Vertonghen assumiu em conversa com o podcast Mid Mid ter passado por um período com problemas mentais, que se começaram a manifestar pouco depois da meia-final da Liga dos Campeões de 2018/19 diante do Ajax. Nessa partida, o defesa belga saiu lesionado após um forte choque com Toby Alderweireld e Andre Onana e desde então tudo mudou."Tive uma hemorragia nasal e tudo o resto. Mas lembro-me perfeitamente que não estava a 100% antes dessa partida. Muito aconteceu nessa altura. A combinação do forte impacto e não estar a sentir-me bem fez com que ficasse a sofrer por mais uns 9 meses. Estava tão abalado na segunda mão, uma semana depois...", lembrou o defesa, que mesmo assim continuou a jogar e até disputaria a final da Liga dos Campeões diante do Liverpool. Um jogo que poderia ter sido para mais tarde recordar, mas que para o belga... era daqueles que só queria que acabasse o mais rápido possível."Foi sobrevivência. Passei a final toda a contar os minutos até aos 90. No caminho de volta para o hotel adormeci no autocarro. Senti-me mesmo mal nessa altura e a ligação à colisão com o Alderweireld e o Onana foi rapidamente feita. Fui visto por quase todos os especialistas e nenhuma explicação foi encontrada. Não conseguia ir a restaurantes. Tentei ir uma vez e tive de sair dez minutos depois. Não conseguia suportar multidões e adormecia em qualquer lado. Normalmente nunca durmo nas viagens e naquele período acontecia em qualquer lado. Agora percebo que era um problema mental e psicológico. Agora que vejo as fotos dessa altura, percebo imediatamente que algo estava errado. Os meus olhos estavam diferentes. Estava muitas vez em baixo", lembrou.O belga, agora vinculado ao Ajax, admite que tentou esconder o eventual problema mental, por temer que isso afetasse o seu futuro noutros clubes (estava em final de contrato com o Tottenham nessa altura). "Os exames mostraram que não havia qualquer problema. Estava tudo bem. Mas ao fazer exercícios na preparação aquilo não dava. Não tinha qualquer lesão e havia aquela mentalidade do 'faz-te homem'. O meu contrato estava a terminar, se dissesse que tinha problemas mentais não sei o que podia significar para os outros clubes. Também é fácil ver que fiz jogos muito maus nesse ano. Norwich e Chelsea fora de casa, são aqueles dos quais me lembro melhor. Falhei cabeceamentos e tudo. O Mourinho, no balneário, olha para mim com aquele olhar 'ficas aqui' ao intervalo e eu fiquei feliz por ter sido substituído. Foi tudo muito estranho. Não percebi na altura que podia ter problemas mentais".Do Tottenham, em 2020, Vertonghen assinou pelo Benfica e até teve duas temporadas de bom nível, isto ainda a enfrentar estes problemas. "Fui-me convencendo que era muito mais do que aquele impacto. Mas não tinha ideia do que era. Se era pressão? Já agora, ainda tenho medo que volte a acontecer. Com certos momentos maus na vida posso ir-me abaixo rapidamente. Aconteceu nesse período e continuou durante a minha passagem no Benfica", admitiu o defesa belga, que por outro lado assume que o período da Covid-19 acabou por ser uma 'cura'. "É estranho dizê-lo, mas foi a minha salvação. Foi aí que dei o clique. Tenho-me sentido bem desde então, mas estou vigilante desde então. Agora só faço aquilo que gosto. É um luxo que tenho, mas ao mesmo tempo estou alerta quanto ao que esses problemas representam para as pessoas".